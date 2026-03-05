Aportes económicos impulsarán el desarrollo del fútbol en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el presidente de la Liga Riojana de Fútbol, Gabriel Godoy, y los líderes de los clubes afiliados para evaluar la situación de las instituciones deportivas. Este encuentro se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde Godoy expuso sobre los campeonatos y su impacto en los clubes.

Godoy enfatizó la necesidad de mantener los clubes operativos, ya que son espacios de contención para los jóvenes, además de resaltar la importancia de la formación sociodeportiva y cultural que brindan. Durante la reunión, también se discutió la posibilidad de que La Rioja participe con un equipo en un torneo del Consejo Federal del Fútbol Argentino, con miras al futuro.

Quintela indicó que es esencial organizarse para mejorar el desarrollo del fútbol, considerado el deporte insignia. Además, mencionó la conveniencia de que la provincia se sume a una categoría nacional, lo que permitiría afrontar nuevos desafíos competitivos.

Finalmente, el gobernador aseguró que se trabajará en conjunto con la liga, canalizando los aportes estatales para impulsar el desarrollo futbolístico en La Rioja.