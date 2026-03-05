Tormentas y vientos fuertes: vecinos de La Rioja se preparan para condiciones adversas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas que afectará a varios departamentos de La Rioja, incluyendo Arauco, Capital, Castro Barros y Sanagasta. Se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas, algunas de ellas localmente intensas, con la posibilidad de vientos fuertes, actividad eléctrica significativa, caída ocasional de granizo y precipitaciones abundantes en periodos cortos.

Las precipitaciones acumuladas podrían variar entre 30 y 45 milímetros, con la posibilidad de superarse en algunos puntos. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 90 km/h, lo que podría provocar reducción de visibilidad, caída de ramas y anegamientos temporales en áreas urbanas. El clima en la Capital y sus alrededores será inestable, con probabilidades de tormentas hacia la tarde y la noche.

El SMN también aconseja no sacar la basura ni dejar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua, además de evitar actividades al aire libre durante las tormentas. Se recomienda no resguardarse bajo árboles ni postes de electricidad y asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento. Las condiciones climáticas tienden a mejorar gradualmente hacia el viernes, aunque se espera que persista la nubosidad y un ambiente húmedo en La Rioja.