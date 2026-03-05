Jueves, 5 de Marzo 2026
Desgarrador adiós a Ayelén Silva: la comunicadora que iluminó La Rioja se apaga tras un trágico incendio
Desgarrador adiós a Ayelén Silva: la comunicadora que iluminó La Rioja se apaga tras un trágico incendio

La comunidad de La Rioja llora la pérdida de Ayelén Silva, comunicadora de 33 años, quien falleció tras un incendio en su hogar el 24 de diciembre. Su valentía al alertar a los vecinos antes de buscar ayuda se destacó, pero las graves quemaduras la llevaron a un centro médico en Córdoba, donde no logró recuperarse. Su trágica partida ha dejado una profunda huella en amigos y colegas.

La comunidad de La Rioja llora la pérdida de Ayelén Silva, una joven comunicadora de 33 años que falleció tras luchar por su vida desde Nochebuena. Silva sufrió graves heridas en un incendio que se inició en su hogar del barrio Centro el 24 de diciembre.

El incendio se originó de manera accidental en la cocina mientras Silva descansaba. Un cambio brusco de temperatura la despertó, y al percatarse del fuego cerca de la heladera, tuvo la valentía de buscar ayuda e alertar a sus vecinos. A pesar de la rápida intervención del personal de Bomberos, los daños materiales fueron significativos, dejando su vivienda en condiciones críticas.

Debido a la gravedad de sus quemaduras, fue trasladada a un centro especializado en Córdoba, pero lamentablemente, su deceso se confirmó en las últimas horas. La noticia ha causado una profunda consternación entre sus colegas y amigos del ámbito de la comunicación, quienes la recordarán con cariño.

Los restos de Ayelén Silva serán despedidos por sus seres queridos, mientras la comunidad reflexiona sobre la fragilidad de la vida y la importancia de estar unidos en momentos difíciles.

