Cine nacional vuelve a La Rioja: Espacio 73 reabre sus puertas el jueves 5

El cine vuelve a Espacio 73 desde el jueves 5 con una propuesta que incluye "Disitango: un abrazo feminista", un documental que transforma el tango y celebra la diversidad. Además, se proyectará "Parque Lezama", que explora la amistad y la ternura en un contexto social cambiante.

El regreso del cine a Espacio 73 se celebra con una propuesta renovada que busca promover el cine nacional. Desde el jueves 5, se presentarán películas para diversos públicos, según anunciaron los organizadores en un reel viral en redes sociales. Entre las obras destacadas se encuentra “Disitango: un abrazo feminista”, un documental que examina la evolución cultural del tango, en un contexto marcado por el machismo y la rigidez de los roles de género.

Este filme documenta cómo el tango, influenciado por los movimientos feministas y LGBTQINB+, se transforma para convertirse en un espacio de libertad y pluralidad. La proyección incluye imágenes de expresiones que antes eran impensadas en milongas, mostrando un cambio hacia la celebración de la diversidad. Además, se presentará “Parque Lezama”, una película que narra la amistad entre un exmilitante comunista y un defensor del “vive y deja vivir”, explorando temas de humor y ternura en un parque.

La programación de estas películas en Espacio 73 no solo impulsa la industria cinematográfica nacional, sino que también invita a reflexionar sobre los cambios sociales que se están produciendo en Argentina.

