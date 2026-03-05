Mejoras viales en Olta, Chamical y Patquía garantizan seguridad en rutas nacionales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 8° Distrito La Rioja, lleva a cabo trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, con el propósito de mejorar la seguridad y las condiciones de transitabilidad. En el tramo Olta – Chamical, se aplica material R.A.P. (Pavimento Asfáltico Reciclado) en sectores deteriorados, lo que permite optimizar recursos y avanzar en prácticas sustentables.

Además, en la Ruta Nacional 75, las cuadrillas realizan tareas de bacheo para reparar la carpeta de rodamiento, lo que es esencial para garantizar condiciones seguras de circulación. Por su parte, en el acceso a Patquía en la Ruta Nacional 38, se llevan a cabo trabajos de desmalezado manual para mejorar la visibilidad y la seguridad vial.

Desde el organismo se subraya que estas intervenciones simultáneas demuestran la capacidad operativa del distrito y su compromiso con el mantenimiento preventivo de la red. Se solicita a los conductores que transiten con precaución en las áreas de trabajo y respeten la señalización para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de las rutas.