Talamuyuna se prepara para una mejora significativa en el suministro de agua potable
El Ministerio de Agua y Energía inició la construcción de un acueducto de 800 metros que mejorará la presión y caudal de agua en una zona con problemas de suministro. Esta obra beneficiará a diez familias y optimizará el sistema de distribución hídrica.

Diez familias en una zona específica enfrentan dificultades en el suministro de agua, lo que ha llevado al Ministerio de Agua y Energía de la provincia a iniciar la construcción de un nuevo acueducto. Este proyecto busca mejorar la presión y el caudal del agua proveniente de una perforación ubicada frente a la Escuela de Gendarmería.

La obra forma parte del Plan Estratégico Hídrico del Gobierno provincial y consistirá en un acueducto de aproximadamente 800 metros, que conectará la perforación de Talamuyuna con la planta potabilizadora cercana. La nueva infraestructura está diseñada para impulsar el agua hacia un tanque elevado, asegurando así una distribución más eficiente en la red.

El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, destacó que la prioridad del Gobierno es garantizar el acceso al agua en toda la provincia. Esta intervención no solo beneficiará a las familias afectadas, sino que también establecerá las bases para un sistema de distribución más efectivo en el futuro, optimizando la infraestructura hídrica existente.

