El documental "Ziline" de La Rioja se convierte en tema destacado en Telefe Noticias

El documental "Ziline, entre el mar y la montaña" fue destacado este lunes en un informe especial de Telefe Noticias. Esta producción riojana, dirigida por Fernando Bermúdez y producida por Diego Díaz, narra la historia de Ziline, una joven haitiana que busca construir su identidad en el contexto de las montañas riojanas.

El programa, conducido por Rodolfo Barili y Florencia Scarpatti, resalta el compromiso de los realizadores en contar historias con sensibilidad. La obra ha sido reconocida como representativa del cine federal argentino y ha contado con el apoyo del INCAA, el Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja y el Festival Internacional de Cine de las Alturas.

La inclusión de este documental en la televisión nacional subraya la importancia del cine documental como medio para explorar la memoria y la identidad cultural. Además, la producción está disponible para su visualización en la plataforma CINE.AR.