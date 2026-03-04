Miércoles, 4 de Marzo 2026
El documental "Ziline" de La Rioja se convierte en tema destacado en Telefe Noticias
La Rioja

El documental "Ziline" de La Rioja se convierte en tema destacado en Telefe Noticias

El documental "Ziline, entre el mar y la montaña", que narra la vida de una joven haitiana en La Rioja, se presentó en Telefe Noticias, destacando la importancia del cine federal argentino. Una historia que toca la identidad y los sueños, disponible en CINE.AR.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El documental "Ziline, entre el mar y la montaña" fue destacado este lunes en un informe especial de Telefe Noticias. Esta producción riojana, dirigida por Fernando Bermúdez y producida por Diego Díaz, narra la historia de Ziline, una joven haitiana que busca construir su identidad en el contexto de las montañas riojanas.

El programa, conducido por Rodolfo Barili y Florencia Scarpatti, resalta el compromiso de los realizadores en contar historias con sensibilidad. La obra ha sido reconocida como representativa del cine federal argentino y ha contado con el apoyo del INCAA, el Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja y el Festival Internacional de Cine de las Alturas.

La inclusión de este documental en la televisión nacional subraya la importancia del cine documental como medio para explorar la memoria y la identidad cultural. Además, la producción está disponible para su visualización en la plataforma CINE.AR.

Etiquetas: la rioja documental cine federal inCAA identidad turismo y culturas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2036 articles →

Artículos relacionados

Mujeres emprendedoras: preinscripciones abiertas para la Feria en el Paseo Evita

El cronograma de pagos de sueldos en La Rioja genera expectativas entre los empleados públicos

Jubilaciones y pensiones en La Rioja aumentan un 2,88% desde marzo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar