Miércoles, 4 de Marzo 2026
El cronograma de pagos de sueldos en La Rioja genera expectativas entre los empleados públicos
La Rioja

El cronograma de pagos de sueldos en La Rioja genera expectativas entre los empleados públicos

El Gobierno de La Rioja anunció que el 4 de marzo se abonarán los sueldos de empleados estatales, incluyendo diversas secretarías y ministerios. Este pago se realizará a través del Banco Rioja, garantizando la disponibilidad inmediata de fondos. Se prevé que en los próximos días se complete el cronograma de pagos a todos los organismos públicos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 min 2 min de lectura
El Gobierno de la Provincia de La Rioja ha anunciado que el pago de sueldos correspondiente al mes de febrero se realizará el miércoles 4 de marzo a través del Banco Rioja. Este proceso beneficiará a empleados de diversas entidades estatales, asegurando la continuidad de sus haberes.

Los trabajadores de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Turismo y Culturas, y la Secretaría de Turismo recibirán sus salarios, junto a personal del Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales y de la Secretaría de Economía Social y Popular. También cobrarán quienes laboran en el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

El pago se efectuará mediante acreditación bancaria, asegurando que los fondos estén disponibles desde las primeras horas del día. Este método busca facilitar el acceso a los salarios y contribuir al bienestar de los empleados y sus familias. El cronograma se extenderá en los próximos días para cubrir al resto de los organismos públicos, reafirmando el compromiso de la administración con la estabilidad financiera de sus trabajadores.

Para más detalles y actualizaciones, se ha habilitado un sitio web donde los ciudadanos pueden consultar la información oficial del Gobierno de La Rioja, promoviendo así la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cronograma de pagos salarios administración pública transparencia
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2029 articles →

