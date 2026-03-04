El cronograma de pagos de sueldos en La Rioja genera expectativas entre los empleados públicos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de la Provincia de La Rioja ha anunciado que el pago de sueldos correspondiente al mes de febrero se realizará el miércoles 4 de marzo a través del Banco Rioja. Este proceso beneficiará a empleados de diversas entidades estatales, asegurando la continuidad de sus haberes.

Los trabajadores de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Turismo y Culturas, y la Secretaría de Turismo recibirán sus salarios, junto a personal del Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales y de la Secretaría de Economía Social y Popular. También cobrarán quienes laboran en el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

El pago se efectuará mediante acreditación bancaria, asegurando que los fondos estén disponibles desde las primeras horas del día. Este método busca facilitar el acceso a los salarios y contribuir al bienestar de los empleados y sus familias. El cronograma se extenderá en los próximos días para cubrir al resto de los organismos públicos, reafirmando el compromiso de la administración con la estabilidad financiera de sus trabajadores.

Para más detalles y actualizaciones, se ha habilitado un sitio web donde los ciudadanos pueden consultar la información oficial del Gobierno de La Rioja, promoviendo así la transparencia en la gestión de los recursos públicos.