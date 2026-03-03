Martes, 3 de Marzo 2026
La Escuela Técnica Agropecuaria de Chamical da inicio al Ciclo Lectivo 2026 con nuevas propuestas educativas
La Escuela Técnica Agropecuaria de Chamical da inicio al Ciclo Lectivo 2026 con nuevas propuestas educativas

El gobernador Ricardo Quintela inauguró el Ciclo Lectivo 2026 en la Escuela Técnica Agropecuaria de Chamical, destacando la educación técnica como clave para el desarrollo y empleo juvenil en la región.

El ciclo lectivo 2026 comenzó oficialmente en la Escuela Técnica Agropecuaria de Chamical, en un acto encabezado por el gobernador Ricardo Quintela. Durante su discurso, el mandatario destacó la importancia de la educación técnica como una "promesa colectiva" que abre nuevas oportunidades para los jóvenes, especialmente en áreas rurales.

Quintela subrayó que esta escuela es crucial para el desarrollo de la región, ya que capacita a técnicos en prácticas que respetan el medio ambiente. Afirmó que la formación técnica es fundamental para que los jóvenes puedan permanecer en sus comunidades y encontrar empleo.

El gobernador también enfatizó la necesidad de mantener un financiamiento sólido para el sistema educativo, argumentando que cada escuela debe ser vista como un motor de desarrollo y no como un gasto. Esta perspectiva busca fortalecer la educación técnica como una herramienta clave para el arraigo rural y la generación de empleo juvenil en la provincia.

