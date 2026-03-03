Aumento de frecuencias en el servicio de Rioja Bus: mejoras para los usuarios en la capital

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Desde mañana, 3 de marzo, la frecuencia de las unidades de transporte público en la capital provincial aumentará, según lo anunció la Secretaría de Transporte y Movilidad. Esta medida, llevada a cabo por la empresa estatal Rioja Bus, tiene como objetivo optimizar los tiempos de espera de los usuarios que dependen del servicio.

El ajuste en los recorridos responde a la creciente demanda de pasajeros en esta época del año, lo que busca mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte diario. Se mantendrá el cronograma horario establecido, que abarca desde las 06:00 hasta las 00:00 horas, garantizando un servicio continuo durante las horas pico.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca no solo facilitar la movilidad en la ciudad, sino también contribuir a una mejor organización del tráfico. Se prevé que la Secretaría de Transporte y Movilidad realice un seguimiento de la eficacia de estos cambios para implementar mejoras si fuera necesario, asegurando así un servicio más accesible para todos los ciudadanos.