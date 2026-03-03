Martes, 3 de Marzo 2026
Aumento de frecuencias en el servicio de Rioja Bus: mejoras para los usuarios en la capital
La Rioja

Aumento de frecuencias en el servicio de Rioja Bus: mejoras para los usuarios en la capital

A partir del 3 de marzo, el transporte público en la capital provincial aumentará su frecuencia para mejorar la movilidad y responder a la creciente demanda de pasajeros. Esto facilitará el desplazamiento y podría optimizar la organización del tráfico.

Desde mañana, 3 de marzo, la frecuencia de las unidades de transporte público en la capital provincial aumentará, según lo anunció la Secretaría de Transporte y Movilidad. Esta medida, llevada a cabo por la empresa estatal Rioja Bus, tiene como objetivo optimizar los tiempos de espera de los usuarios que dependen del servicio.

El ajuste en los recorridos responde a la creciente demanda de pasajeros en esta época del año, lo que busca mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte diario. Se mantendrá el cronograma horario establecido, que abarca desde las 06:00 hasta las 00:00 horas, garantizando un servicio continuo durante las horas pico.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca no solo facilitar la movilidad en la ciudad, sino también contribuir a una mejor organización del tráfico. Se prevé que la Secretaría de Transporte y Movilidad realice un seguimiento de la eficacia de estos cambios para implementar mejoras si fuera necesario, asegurando así un servicio más accesible para todos los ciudadanos.

TL;DR

