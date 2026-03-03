Martes, 3 de Marzo 2026
La UNLaR impulsa su crecimiento con nuevas comisiones y mejoras en sus instalaciones
La Rioja

La UNLaR impulsa su crecimiento con nuevas comisiones y mejoras en sus instalaciones

La Universidad Nacional de La Rioja avanza en su consolidación institucional con mejoras en infraestructura y la incorporación de aulas híbridas. Más de 250 nuevos estudiantes se sumarán al Colegio General San Martín, mientras se implementan campañas de salud y proyectos culturales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha enfocado sus esfuerzos en la consolidación institucional durante la primera sesión ordinaria del año 2026, que fue presidida por la rectora Dra. Natalia Álbarez Gómez. Bajo el lema “2026: Año de consolidación de la nueva UNLaR”, se presentó un informe de gestión que mostró avances significativos en infraestructura, académica y extensión, además de la conformación de comisiones permanentes.

Durante su discurso, la rectora destacó la continuidad del trabajo durante el receso estival, subrayando que el año anterior fue clave para el ordenamiento de procesos. En este contexto, el 2026 se plantea como un año para profundizar en la calidad académica y el uso responsable de los recursos. Se mencionaron acciones concretas, como la instalación de 18 nuevos equipos de aire acondicionado en diversas instalaciones, incluidas sedes en Chamical y Chepes.

Además, se han implementado aulas híbridas y multimediales en el Departamento de Ciencias Exactas, y el Colegio General San Martín se prepara para recibir a más de 250 nuevos estudiantes, con obras de refacción y compra de nuevo mobiliario. En el área de salud, el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima ha lanzado campañas de prevención y firmado un convenio con AJALAR.

Asimismo, se resaltó la organización de la Chaya Solidaria y la apertura de convocatorias para proyectos de extensión y vinculación territorial, reflejando el compromiso de la UNLaR con la comunidad.

Etiquetas: la rioja unlar educación infraestructura gestión institucional cultura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2012 articles →

Artículos relacionados

Aumento de frecuencias en el servicio de Rioja Bus: mejoras para los usuarios en la capital

Empleados estatales de La Rioja reciben sus haberes en un nuevo pago este martes

Ciclo lectivo arranca en La Rioja con respaldo a estudiantes y sus familias
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar