La UNLaR impulsa su crecimiento con nuevas comisiones y mejoras en sus instalaciones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha enfocado sus esfuerzos en la consolidación institucional durante la primera sesión ordinaria del año 2026, que fue presidida por la rectora Dra. Natalia Álbarez Gómez. Bajo el lema “2026: Año de consolidación de la nueva UNLaR”, se presentó un informe de gestión que mostró avances significativos en infraestructura, académica y extensión, además de la conformación de comisiones permanentes.

Durante su discurso, la rectora destacó la continuidad del trabajo durante el receso estival, subrayando que el año anterior fue clave para el ordenamiento de procesos. En este contexto, el 2026 se plantea como un año para profundizar en la calidad académica y el uso responsable de los recursos. Se mencionaron acciones concretas, como la instalación de 18 nuevos equipos de aire acondicionado en diversas instalaciones, incluidas sedes en Chamical y Chepes.

Además, se han implementado aulas híbridas y multimediales en el Departamento de Ciencias Exactas, y el Colegio General San Martín se prepara para recibir a más de 250 nuevos estudiantes, con obras de refacción y compra de nuevo mobiliario. En el área de salud, el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima ha lanzado campañas de prevención y firmado un convenio con AJALAR.

Asimismo, se resaltó la organización de la Chaya Solidaria y la apertura de convocatorias para proyectos de extensión y vinculación territorial, reflejando el compromiso de la UNLaR con la comunidad.