Martes, 3 de Marzo 2026
Nuevos protocolos de acompañamiento escolar marcan el inicio del ciclo lectivo 2026 en La Rioja
Nuevos protocolos de acompañamiento escolar marcan el inicio del ciclo lectivo 2026 en La Rioja

El Ministerio de Educación de La Rioja implementará protocolos para el Último Primer Día (UPD), buscando resignificar esta celebración y promover la responsabilidad colectiva entre los alumnos de quinto año.

Hace 6 h 1 min de lectura
El Ministerio de Educación de la Provincia ha implementado una serie de protocolos y una planificación pedagógica para el festejo del Último Primer Día (UPD) de los alumnos de quinto año. La secretaria de Planeamiento, Vanesa Navarro, destacó que se busca institucionalizar este evento dentro de las escuelas para fomentar la participación y establecer acuerdos de convivencia con las familias.

Navarro explicó que, aunque el festejo nocturno es una actividad privada, el Ministerio intervendrá para resignificar la jornada, resaltando su importancia como una expresión juvenil que debe ser acompañada. Se pretende que la escuela no esté ajena a esta experiencia que viven los estudiantes del último año.

A medida que los alumnos ingresen a las instituciones, se aplicará una respuesta organizada que promueva el cuidado entre pares y la responsabilidad colectiva. Cada escuela podrá definir sus propios mecanismos de control conforme al protocolo vigente, adaptándose a las realidades locales. Se mencionó el caso de Vinchina, donde los festejos se han trasladado al ámbito escolar para preservar el rol de los estudiantes.

la rioja educación último primer día protocolos planificación pedagógica escuelas
