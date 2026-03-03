Martes, 3 de Marzo 2026
Inauguración del ciclo lectivo 2026: foco en la educación técnica en La Rioja
La Rioja inicia el ciclo lectivo 2026 con incrementos salariales para docentes del 11 al 13%, destacando el diálogo constante con gremios y la importancia de la educación técnica.

El ciclo lectivo 2026 comenzó formalmente, con un evento que el Ministro de Educación calificó de “día para celebrar y renovar ilusiones”. En su discurso, se destacó la relevancia del inicio de clases, enfatizando su “fuerte carácter federal” y la importancia de la educación técnica en el interior provincial.

Martínez reconoció el esfuerzo de la comunidad educativa, resaltando el trabajo conjunto entre docentes, equipos de gestión y estudiantes. Afirmó que este compromiso permite seguir soñando con una educación pública de calidad, incluso en un contexto nacional complicado.

Respecto a la situación salarial de los docentes, el Ministro mencionó que La Rioja es una de las pocas provincias que mantiene un diálogo constante a través de paritarias. Indicó que el incremento salarial para el sector docente se sitúa entre el 11 y el 13%, y se están realizando titularizaciones y concursos para garantizar estabilidad laboral.

El acto inaugural tuvo lugar en una escuela técnica de Chamical, donde se subrayó la necesidad de vincular educación y producción, adaptando los contenidos a las demandas del mercado laboral actual.

Etiquetas: la rioja inicio ciclo lectivo educación gobierno provincial chamical salarios docentes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

