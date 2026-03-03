Inauguración del ciclo lectivo 2026: foco en la educación técnica en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ciclo lectivo 2026 comenzó formalmente, con un evento que el Ministro de Educación calificó de “día para celebrar y renovar ilusiones”. En su discurso, se destacó la relevancia del inicio de clases, enfatizando su “fuerte carácter federal” y la importancia de la educación técnica en el interior provincial.

Martínez reconoció el esfuerzo de la comunidad educativa, resaltando el trabajo conjunto entre docentes, equipos de gestión y estudiantes. Afirmó que este compromiso permite seguir soñando con una educación pública de calidad, incluso en un contexto nacional complicado.

Respecto a la situación salarial de los docentes, el Ministro mencionó que La Rioja es una de las pocas provincias que mantiene un diálogo constante a través de paritarias. Indicó que el incremento salarial para el sector docente se sitúa entre el 11 y el 13%, y se están realizando titularizaciones y concursos para garantizar estabilidad laboral.

El acto inaugural tuvo lugar en una escuela técnica de Chamical, donde se subrayó la necesidad de vincular educación y producción, adaptando los contenidos a las demandas del mercado laboral actual.