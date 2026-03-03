Jubilaciones y pensiones en La Rioja aumentan un 2,88% desde marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un aumento del 2,88% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de marzo. Esta medida incluye la continuidad de un bono de $70.000 para quienes reciben el haber mínimo, lo que permitirá a los beneficiarios de la jubilación mínima alcanzar un total de $439.600,88.

Además, se aplicará un incremento similar a las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo será de $132.814, y la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanzará $432.461. Estos ajustes buscan aliviar la situación de los hogares más vulnerables en un contexto de inflación que afecta el poder adquisitivo de la población.

Las nuevas cifras también incluyen la Pensión Universal para el Adulto Mayor de $365.680,70 y la Pensión No Contributiva por Invalidez, que se fijará en $328.720,62. Los beneficiarios podrán verificar sus fechas de cobro a través de la plataforma oficial de ANSES, facilitando la planificación de sus gastos.