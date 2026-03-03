Miércoles, 4 de Marzo 2026
Jubilaciones y pensiones en La Rioja aumentan un 2,88% desde marzo
Jubilaciones y pensiones en La Rioja aumentan un 2,88% desde marzo

ANSES confirmará un aumento del 2,88% en jubilaciones y pensiones desde marzo, con un bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, buscando mitigar la inflación.

Hace 6 h
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un aumento del 2,88% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de marzo. Esta medida incluye la continuidad de un bono de $70.000 para quienes reciben el haber mínimo, lo que permitirá a los beneficiarios de la jubilación mínima alcanzar un total de $439.600,88.

Además, se aplicará un incremento similar a las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo será de $132.814, y la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanzará $432.461. Estos ajustes buscan aliviar la situación de los hogares más vulnerables en un contexto de inflación que afecta el poder adquisitivo de la población.

Las nuevas cifras también incluyen la Pensión Universal para el Adulto Mayor de $365.680,70 y la Pensión No Contributiva por Invalidez, que se fijará en $328.720,62. Los beneficiarios podrán verificar sus fechas de cobro a través de la plataforma oficial de ANSES, facilitando la planificación de sus gastos.

Etiquetas: argentina anses jubilaciones inflación economía bono
