Mujeres emprendedoras: preinscripciones abiertas para la Feria en el Paseo Evita

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Feria de Mujeres celebrará su tercera edición el 14 de marzo en el Paseo Evita, con preinscripciones abiertas hasta el 6 de marzo. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Economía Social y Popular bajo la dirección de Griselda Herrera, está enfocada en trabajadoras informales y emprendedoras de la capital.

El evento busca proporcionar un espacio de comercialización y visibilización, coincidiendo con el Mes de la Mujer. Herrera resaltó la importancia de ayudar a las mujeres a sentirse valoradas y subrayó que el Estado debe apoyar el desarrollo de sus proyectos. Las interesadas podrán inscribirse en la sede de la Secretaría, situada en la intersección de España y Artigas.

La jornada no solo incluirá la exposición y venta de productos, sino que también contará con un conversatorio para fortalecer la red entre las trabajadoras. La secretaria reafirmó el compromiso del gobierno de fomentar la economía popular y acompañar a los emprendedores en su desarrollo.