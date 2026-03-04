Miércoles, 4 de Marzo 2026
Mujeres emprendedoras: preinscripciones abiertas para la Feria en el Paseo Evita
Mujeres emprendedoras: preinscripciones abiertas para la Feria en el Paseo Evita

El 14 de marzo se realizará la tercera edición de la Feria de Mujeres en el Paseo Evita, enfocada en trabajadoras informales y emprendedoras. Preinscripciones hasta el 6 de marzo.

Hace 2 h
La Feria de Mujeres celebrará su tercera edición el 14 de marzo en el Paseo Evita, con preinscripciones abiertas hasta el 6 de marzo. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Economía Social y Popular bajo la dirección de Griselda Herrera, está enfocada en trabajadoras informales y emprendedoras de la capital.

El evento busca proporcionar un espacio de comercialización y visibilización, coincidiendo con el Mes de la Mujer. Herrera resaltó la importancia de ayudar a las mujeres a sentirse valoradas y subrayó que el Estado debe apoyar el desarrollo de sus proyectos. Las interesadas podrán inscribirse en la sede de la Secretaría, situada en la intersección de España y Artigas.

La jornada no solo incluirá la exposición y venta de productos, sino que también contará con un conversatorio para fortalecer la red entre las trabajadoras. La secretaria reafirmó el compromiso del gobierno de fomentar la economía popular y acompañar a los emprendedores en su desarrollo.

