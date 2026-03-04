Miércoles, 4 de Marzo 2026
Intendente de La Rioja alerta sobre vandalismo en obras públicas de la ciudad
Intendente de La Rioja alerta sobre vandalismo en obras públicas de la ciudad

La ciudad de La Rioja enfrenta un problema de vandalismo proselitista que afecta la nueva ruta 75, clave para el turismo y la conectividad. El intendente Armando Molina anunció acciones legales contra los responsables.

La ciudad de La Rioja enfrenta un grave problema debido a pintadas proselitistas y comerciales que han afectado el mobiliario urbano y obras estratégicas. Estas intervenciones han generado un fuerte rechazo del Ejecutivo Municipal, que considera inaceptable el daño al patrimonio público, especialmente en la nueva ruta 75 a la altura de Las Padercitas, donde se han registrado inscripciones en muros de contención y señalética.

El intendente Armando Molina se ha manifestado enérgicamente en sus redes sociales, calificando estas acciones como «publicidad judicializada» y advirtiendo que carecen de autorización oficial. El municipio ha comenzado a tomar acciones legales contra los responsables, enfatizando que no hay permisos para este tipo de intervenciones, lo que agrava la situación.

Además del impacto estético, las autoridades subrayan que estas pintadas infringen las normativas sobre propaganda en la vía pública. La comunidad ha mostrado su apoyo a las medidas del intendente, reconociendo la necesidad de proteger el espacio público, mientras que algunos sugieren buscar un equilibrio entre la publicidad y la conservación del patrimonio urbano.

