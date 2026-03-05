Jueves, 5 de Marzo 2026
Estatales de La Rioja reciben sus sueldos: cronograma avanza este jueves
Estatales de La Rioja reciben sus sueldos: cronograma avanza este jueves

Este jueves se efectúa el pago de sueldos a empleados estatales en La Rioja, incluyendo un incremento salarial para mejorar sus condiciones laborales en un contexto económico complicado.

Este jueves se lleva a cabo el cronograma de pago a los empleados estatales, correspondiente a los sueldos de febrero, que incluye un incremento salarial anunciado recientemente. Este pago abarca a diversas reparticiones del gobierno provincial, como la Función Legislativa y la Secretaría de Minería, garantizando que los trabajadores reciban sus salarios de manera oportuna.

El Gobierno provincial ha implementado estas medidas para fortalecer el poder adquisitivo de los empleados públicos en un contexto económico complicado. El aumento salarial responde a las demandas de los trabajadores por mejores condiciones y busca compensar el impacto de la inflación.

La continuidad de este cronograma es un aspecto positivo, ya que ayuda a los empleados a cumplir con sus compromisos económicos. Las autoridades destacan que cumplir con los plazos de pago es fundamental, priorizando el bienestar de los trabajadores.

A medida que se avance en el mes, se prevén más pagos para otras reparticiones, lo que contribuirá a la estabilidad económica de muchas familias. Estos pagos reflejan un compromiso del gobierno con la transparencia y la responsabilidad fiscal, elementos clave para mantener la confianza pública.

