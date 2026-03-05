Plan de vivienda en La Rioja: medidas urgentes para combatir la morosidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo ha iniciado un proceso de intimaciones extrajudiciales para aquellos adjudicatarios de planes habitacionales que presentan deudas. Esta medida surge ante el creciente nivel de morosidad en el pago de cuotas y busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras de los beneficiarios.

El secretario de Vivienda, Diego Rivero, destacó la importancia de este proceso, ya que busca evitar que los casos se remitan a la Fiscalía de Estado de La Rioja para el cobro judicial de las deudas. Rivero enfatizó que el pago puntual de las cuotas es esencial para continuar con el desarrollo de nuevas viviendas, permitiendo que más familias puedan acceder a su hogar.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Ricardo Quintela y el ministro Ariel Puy Soria, se han entregado más de seis mil soluciones habitacionales, incluyendo viviendas y lotes con servicios. Sin embargo, la eliminación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a nivel nacional ha limitado los programas habitacionales, complicando el acceso al mercado financiero para muchos adjudicatarios.

Finalmente, se invita a los adjudicatarios con morosidad a regularizar su situación para evitar acciones legales que puedan complicar aún más su acceso a la vivienda.