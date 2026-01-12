Ariana Cativas, una voz infantil que representará a La Rioja en el ámbito nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Ariana Cativas ha sido seleccionada como niña embajadora de La Rioja. La elección se realizó en un evento donde se destacaron las cualidades y el compromiso de la joven con la comunidad.

La nueva embajadora participará en diversas actividades que promueven el desarrollo de valores y la representación de los niños de la provincia. Su labor incluirá la participación en programas que fomentan la inclusión y el respeto entre los más jóvenes.

El anuncio se dio a conocer en una ceremonia que reunió a autoridades locales y familiares, quienes celebraron este importante reconocimiento para la niña. Se espera que Ariana Cativas inspire a otros niños a involucrarse en acciones comunitarias.