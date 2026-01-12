Ariana Cativas, una voz infantil que representará a La Rioja en el ámbito nacional

Ariana Cativas ha sido seleccionada como niña embajadora de La Rioja. La elección se realizó en un evento donde se destacaron las cualidades y el compromiso de la joven con la comunidad.
La nueva embajadora participará en diversas actividades que promueven el desarrollo de valores y la representación de los niños de la provincia. Su labor incluirá la participación en programas que fomentan la inclusión y el respeto entre los más jóvenes.
El anuncio se dio a conocer en una ceremonia que reunió a autoridades locales y familiares, quienes celebraron este importante reconocimiento para la niña. Se espera que Ariana Cativas inspire a otros niños a involucrarse en acciones comunitarias.