Martes, 13 de Enero 2026
Ariana Cativas, una voz infantil que representará a La Rioja en el ámbito nacional
Ariana Cativas, una voz infantil que representará a La Rioja en el ámbito nacional

Ariana Cativas fue seleccionada como la niña embajadora de La Rioja, destacando el compromiso juvenil en la promoción cultural y social de la provincia. Su rol será clave en futuros eventos.

Ariana Cativas ha sido seleccionada como niña embajadora de La Rioja. La elección se realizó en un evento donde se destacaron las cualidades y el compromiso de la joven con la comunidad.

La nueva embajadora participará en diversas actividades que promueven el desarrollo de valores y la representación de los niños de la provincia. Su labor incluirá la participación en programas que fomentan la inclusión y el respeto entre los más jóvenes.

El anuncio se dio a conocer en una ceremonia que reunió a autoridades locales y familiares, quienes celebraron este importante reconocimiento para la niña. Se espera que Ariana Cativas inspire a otros niños a involucrarse en acciones comunitarias.

