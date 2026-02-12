Aumento en el flujo de efectivo: adelanto de la Quincenita para esta semana en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja ha decidido adelantar el pago de la Quincenita para la Administración Pública Provincial, iniciativa que comenzará el viernes 13. Este beneficio está destinado a los empleados públicos y se realizará bajo el esquema habitual de acreditación.

Se espera que el detalle completo del cronograma de pagos sea divulgado este jueves, incluyendo la distribución por áreas y organismos. Esta medida busca ofrecer un alivio económico a los trabajadores estatales en un contexto de alta inflación y aumento del costo de vida.

El anticipar la Quincenita resulta crucial para muchas familias que dependen de los ingresos del sector público. Además, se plantea en un momento donde la economía provincial podría estar mostrando signos de recuperación, particularmente en sectores como la vitivinicultura y la olicultura.

Las autoridades trabajan en conjunto con diferentes sectores para fomentar el crecimiento económico y la estabilidad laboral. Esta decisión no solo beneficiará a los empleados públicos, sino que también impactará positivamente en la comunidad en general.