Avanza la instalación de paneles en el Parque Solar Arauco I en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Parque Solar Arauco I avanza con la ejecución del Golden Row, una fase crucial que marca el comienzo del montaje operativo del parque. Esta etapa implica la instalación de la primera fila completa de paneles solares, esencial para verificar la correcta implementación de los componentes del sistema de seguimiento solar.

La jornada técnica también sirve como una oportunidad de capacitación, donde se alinean criterios entre la ingeniería y la empresa contratista. La participación de Trina Tracker y solar DQD proporciona un respaldo técnico significativo, garantizando la eficiencia y seguridad en el desarrollo del proyecto.

Una vez completado, el parque contará con más de 1.600 seguidores solares y 94.000 paneles fotovoltaicos, alcanzando una capacidad instalada de 50 MW para abastecer a más de 52.000 hogares. Este proyecto no solo reafirma el compromiso con la sustentabilidad, sino que también establece el mayor parque híbrido eólico-solar de Sudamérica, fortaleciendo a La Rioja como un referente en energías renovables.