Barrio Seipos impulsa campaña para llenar plazas en jardín de infantes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Vecinos del Barrio Seipos han lanzado una campaña en redes sociales para promover un nuevo jardín de infantes que se encuentra en su comunidad. La institución, situada en la calle Puerto Iguazú, cerca de la estación de servicio de la avenida Ortiz de Ocampo, busca aumentar su matrícula y garantizar su continuidad debido a la baja asistencia actual.

Actualmente, solo entre 5 y 6 niños asisten al establecimiento, lo que ha llevado a padres y vecinos a invitar a las familias a inscribir a sus hijos en las salas de 3, 4 y 5 años, disponibles en el turno de la mañana. Aquellos que promueven la iniciativa destacan que, aunque el jardín tiene instalaciones modernas, es poco conocido por su ubicación, lo que limita su visibilidad en la comunidad educativa local.

El mensaje que circula busca que la información se difunda ampliamente, resaltando que este jardín puede ser una alternativa para quienes no lograron ingresar a otros centros educativos. “Compartamos así lleguemos a conseguir niños y el jardín no cierre”, es el llamado de los vecinos para asegurar el futuro de esta institución educativa en la zona sur de La Rioja.