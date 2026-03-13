Viernes, 13 de Marzo 2026
Emergencia hídrica en La Rioja: avances y desafíos que aún persisten
La Rioja

Emergencia hídrica en La Rioja: avances y desafíos que aún persisten

La situación hídrica en La Rioja muestra mejoría, con un 99% de la comunidad asegurada en el abastecimiento de agua. Sin embargo, persiste la emergencia y se alerta sobre el consumo responsable.

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La situación hídrica en La Rioja muestra un panorama de mejora, según Roberto Valle, titular de Aguas Riojanas. A pesar de que la emergencia hídrica continúa, las lluvias recientes han estabilizado el suministro de agua en la capital. Valle destacó que el sistema ha recibido aportes significativos, aunque aún se necesita alcanzar la cuota máxima en el Dique Los Sauces, que requiere casi 8 metros adicionales para asegurar una reserva adecuada.

En el interior provincial, la situación ha cambiado drásticamente, especialmente en Olta, donde el dique ha alcanzado su cuota máxima, permitiendo abastecer con agua potable al 99% de la comunidad. Este alivio contrasta con las temporadas anteriores, donde la distribución debía realizarse con restricciones severas.

A pesar de las mejoras, Valle advirtió sobre la necesidad de no bajar la guardia, ya que la extracción de agua se realiza a través de perforaciones que están siendo sobreexplotadas. Hizo un llamado a la población para que mantenga hábitos de consumo responsables, resaltando la importancia de gestionar el recurso hídrico de manera cuidadosa ante los efectos del cambio climático.

Etiquetas: la rioja aguas riojanas situación hídrica emergencia hídrica cambio climático abastecimiento de agua
TL;DR

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