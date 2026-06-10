Miércoles, 10 de Junio 2026
La Rioja

Educación vial obligatoria: un paso importante para la seguridad de los estudiantes riojanos

La Legislatura provincial aprobó un programa de educación vial para combatir los 26 siniestros fatales registrados este año. La iniciativa prioriza la concientización en las escuelas.

Redacción
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La aprobación de un nuevo programa de educación vial por parte de la Legislatura provincial busca abordar la alarmante problemática de la siniestralidad, que ha dejado 26 víctimas fatales en lo que va del año. La iniciativa, promovida por el diputado Luis Rojo, se centrará en la concientización en el ámbito escolar antes que en medidas punitivas.

Este programa se implementará de manera obligatoria en todos los niveles educativos y modalidades, incorporando contenidos de seguridad vial en los planes de estudio. Rojo destacó la importancia de iniciar la concientización desde la familia y el ministerio de Educación, con el objetivo de cambiar la cultura vial desde su raíz.

Además, se contempla una jornada central el 5 de octubre, coincidiendo con el Día del Camino, y se enfatiza la capacitación de los docentes como parte esencial del programa. Rojo indicó que es fundamental abordar el consumo de alcohol al volante y la prevención, diferenciando entre la legislación y la necesidad de educar a la población sobre los riesgos en las rutas.

Etiquetas: la rioja educación vial seguridad vial programa provincial siniestralidad diputados
TL;DR

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