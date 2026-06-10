Educación vial obligatoria: un paso importante para la seguridad de los estudiantes riojanos

La Legislatura provincial aprobó un programa de educación vial para combatir los 26 siniestros fatales registrados este año. La iniciativa prioriza la concientización en las escuelas.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La aprobación de un nuevo programa de educación vial por parte de la Legislatura provincial busca abordar la alarmante problemática de la siniestralidad, que ha dejado 26 víctimas fatales en lo que va del año. La iniciativa, promovida por el diputado Luis Rojo, se centrará en la concientización en el ámbito escolar antes que en medidas punitivas.

Este programa se implementará de manera obligatoria en todos los niveles educativos y modalidades, incorporando contenidos de seguridad vial en los planes de estudio. Rojo destacó la importancia de iniciar la concientización desde la familia y el ministerio de Educación, con el objetivo de cambiar la cultura vial desde su raíz.

Además, se contempla una jornada central el 5 de octubre, coincidiendo con el Día del Camino, y se enfatiza la capacitación de los docentes como parte esencial del programa. Rojo indicó que es fundamental abordar el consumo de alcohol al volante y la prevención, diferenciando entre la legislación y la necesidad de educar a la población sobre los riesgos en las rutas.