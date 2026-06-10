Hallazgo en Talampaya: Shakajlura riojanensis, un antiguo antepasado de cocodrilos

El descubrimiento del Shakajlura riojanensis en el Parque Nacional Talampaya revela un nuevo depredador triásico de seis metros, crucial para entender la evolución de los ecosistemas antiguos.

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Un importante hallazgo paleontológico en el Parque Nacional Talampaya ha revelado la existencia del Shakajlura riojanensis, un reptil que vivió hace 237 millones de años. Esta especie, que pertenece al grupo de los Pseudosuchia, se convierte en la primera nueva especie de reptiles descrita para Argentina en tres décadas, según los investigadores del CRILAR-CONICET y otros especialistas académicos.

El Shakajlura riojanensis se estima que alcanzaba los seis metros de longitud y se caracterizaba por una postura erguida y grandes dientes afilados, lo que lo posicionaba como un depredador tope en los ecosistemas triásicos. Este descubrimiento es significativo no solo por la descripción anatómica de sus restos, sino también por las implicaciones que tiene en la comprensión de la evolución de las faunas de la época, tanto en Argentina como a nivel global.

El estudio también revisó las relaciones de parentesco de los ancestros de los cocodrilos, aportando una nueva perspectiva sobre la fauna de aquel periodo, que incluía formas tempranas de dinosaurios y una variada flora y fauna menor. Este nuevo descubrimiento complementa al Luperosuchus fractus, hallado en la misma formación en los años 70, y juntos dominaban la cadena alimenticia de su tiempo.