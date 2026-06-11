Homenaje a Carlos "Indio" Solari: el Concejo Deliberante impulsa actividades culturales en La Rioja

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja, se aprobaron varias iniciativas que abordan temas de interés cultural y social. Se entregó la Ordenanza N° 6822, que declaró de Interés Municipal, Cultural y Social la «Peña Solidaria Abrazo Trashumante», programada para el 14 de junio en el Club San Lorenzo de Vargas, con la participación de Raly Barrionuevo y otros artistas locales.
Asimismo, la sesión incluyó un reconocimiento a la labor de la Orquesta Comunitaria Enrique Angelelli. El Concejo también expresó su pesar por el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, destacando su impacto cultural y su obra como un símbolo del sentimiento popular.
Además, se declaró de Interés Municipal, Comunitario y Ambiental diversas iniciativas vinculadas al día de la Afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, incluyendo una actividad de forestación y el apadrinamiento del Centro de Veteranos y Pensionados “Sentimiento Argentino”.
Por último, se aprobó la Ordenanza N° 6824, que declara de Interés Municipal, Cultural, Religioso y Comunitario la “Vigilia del perdón”, en el contexto del año jubilar 2026, conmemorando los 50 años del martirio de los cuatro beatos mártires riojanos, impulsada por los concejales Pablo Herrera y Marcela Martínez.