Jueves, 11 de Junio 2026
La Rioja

Alerta meteorológica: lluvias y niebla complican la circulación en La Rioja

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emitió un alerta por lluvias aisladas y niebla que afecta a los 18 departamentos. Se prevén vientos de hasta 80 km/h en Vinchina y General Lamadrid, complicando la circulación. Se recomienda precaución en las rutas.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta preventivo que abarca a los 18 departamentos de la provincia, debido a la posible ocurrencia de lluvias aisladas y niebla. Este aviso es crucial para la población, ya que podría afectar la circulación y visibilidad en las vías públicas.

La alerta por lluvias se extiende desde la noche de este miércoles hasta la mañana de este jueves 11 de junio. Además, se ha comunicado un alerta por vientos en los departamentos Vinchina y General Lamadrid, donde se esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, lo que implica un riesgo adicional para la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones al transitar por las rutas, sugiriendo evitar viajes innecesarios y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas. Este tipo de alertas forma parte de un esfuerzo del gobierno provincial para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante situaciones adversas.

La llegada de estas inclemencias puede ser beneficiosa para la actividad agrícola, especialmente en la vitivinicultura, donde las lluvias son esenciales. Sin embargo, es fundamental abordar esta situación con precaución para prevenir cualquier inconveniente.

Etiquetas: la rioja alerta meteorológica lluvias aisladas niebla gobierno provincial seguridad vial
TL;DR

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