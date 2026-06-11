Avance significativo en el bypass de Guandacol para mejorar el tránsito en el oeste provincial

El Gobierno de La Rioja avanza en el bypass de Guandacol, una obra de 4 km que mejorará la seguridad vial y generará empleo local, impulsando el desarrollo productivo y minero.

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El avance en la planificación del bypass vial de Guandacol ha sido confirmado por el Gobierno de La Rioja, destacando su importancia para el desarrollo productivo y minero de la región. La obra, que contempla la construcción de una traza de aproximadamente cuatro kilómetros, busca desviar el tránsito pesado del casco urbano, mejorando así la seguridad vial y la conectividad regional.

Durante una reunión de trabajo, en la que participaron los ministerios de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, se discutieron aspectos técnicos y legales necesarios para llevar a cabo el proyecto. El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, subrayó la importancia de realizar estudios catastrales para asegurar la previsibilidad y la seguridad jurídica del mismo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Federico Bazán, enfatizó que el bypass no solo resolverá problemas urbanísticos, sino que también generará empleo directo y oportunidades para proveedores locales. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de infraestructura que busca apoyar el crecimiento económico del oeste provincial.