Jueves, 11 de Junio 2026
La Rioja

Avance significativo en el bypass de Guandacol para mejorar el tránsito en el oeste provincial

El Gobierno de La Rioja avanza en el bypass de Guandacol, una obra de 4 km que mejorará la seguridad vial y generará empleo local, impulsando el desarrollo productivo y minero.

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Redacción Equipo Editorial
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El avance en la planificación del bypass vial de Guandacol ha sido confirmado por el Gobierno de La Rioja, destacando su importancia para el desarrollo productivo y minero de la región. La obra, que contempla la construcción de una traza de aproximadamente cuatro kilómetros, busca desviar el tránsito pesado del casco urbano, mejorando así la seguridad vial y la conectividad regional.

Durante una reunión de trabajo, en la que participaron los ministerios de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, se discutieron aspectos técnicos y legales necesarios para llevar a cabo el proyecto. El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, subrayó la importancia de realizar estudios catastrales para asegurar la previsibilidad y la seguridad jurídica del mismo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Federico Bazán, enfatizó que el bypass no solo resolverá problemas urbanísticos, sino que también generará empleo directo y oportunidades para proveedores locales. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de infraestructura que busca apoyar el crecimiento económico del oeste provincial.

Etiquetas: la rioja guandacol obras públicas desarrollo productivo seguridad vial ministerio de minería
TL;DR

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