Miércoles, 10 de Junio 2026
La Rioja

Rutas en La Rioja: condiciones mejoran pero se recomienda precaución al transitar

La red vial en La Rioja se encuentra habilitada, pero se aconseja precaución por tareas de conservación en varias rutas, especialmente en montañas y cruces de ríos. Las autoridades instan a los conductores a respetar las velocidades y a estar atentos a las señales.

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Las condiciones de transitabilidad en las rutas nacionales que atraviesan La Rioja han sido actualizadas en un informe de la Dirección Nacional de Vialidad al 10 de junio de 2026. A pesar de que no se registran cortes totales, se recomienda a los conductores circular con precaución debido a trabajos de conservación y desgaste en algunos tramos.

La RN 38 es transitable, pero se hace hincapié en respetar las velocidades máximas y la señalización en zonas de trabajo. La RN 40 está habilitada en toda su longitud, aunque se aconseja precaución en áreas montañosas. En la RN 60, se debe tener especial cuidado en cruces de ríos y tramos con trabajos viales. La Ruta 75 también permite el tránsito, aunque se realizan mejoras que requieren atención constante por parte de los conductores.

La Ruta 79 presenta un notable desgaste, lo que exige prudencia, especialmente por la circulación de transporte pesado. La RN 141 está habilitada, pero continúan las labores de recuperación por daños climáticos pasados. Por último, con la llegada de la temporada invernal, se recomienda consultar el estado de la RN 150 antes de viajar hacia el Paso Internacional Pircas Negras.

Las autoridades han subrayado la importancia de la prevención para reducir la siniestralidad vial, recordando medidas de seguridad como mantener las luces bajas encendidas y verificar el estado de los neumáticos y frenos.

Etiquetas: la rioja vialidad nacional tránsito rutas nacionales seguridad vial conservación de rutas
TL;DR

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