Viernes, 12 de Junio 2026
La Rioja

Estudiantes del Colegio Provincial N° 1 presentan proyectos al Gobernador Quintela

Estudiantes del Colegio Provincial N° 1 dialogaron con el gobernador Ricardo Quintela sobre sus inquietudes y proyectos, fortaleciendo la conexión entre el Gobierno y la juventud.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un grupo de estudiantes del Colegio Provincial N° 1 tuvo la oportunidad de dialogar con el gobernador Ricardo Quintela en la Casa de Gobierno. La reunión se llevó a cabo como resultado de un compromiso asumido por el mandatario, permitiendo a los jóvenes expresar sus inquietudes y reflexiones sobre diversas temáticas que afectan su realidad.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, resaltó la importancia de estos encuentros para fortalecer la relación entre las instituciones educativas y los estudiantes. “Tuvimos una linda charla con los chicos y nos emocionaron sus reflexiones”, declaró. Martínez enfatizó la necesidad de mantener una escucha genuina y un vínculo humano con los jóvenes.

La rectora del colegio, Karina Díaz, también expresó su gratitud por el encuentro, destacando la relevancia de este tipo de iniciativas para los estudiantes. Agradeció al gobernador por su atención hacia la escuela pública y por ofrecer un espacio donde los alumnos pudieron compartir sus experiencias y preocupaciones.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial encuentro con estudiantes educación diálogo compromiso
TL;DR

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