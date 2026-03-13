Viernes, 13 de Marzo 2026
Mejora en el abastecimiento de agua: vecinos de La Rioja recibirán más servicios tras las lluvias
La Rioja

Mejora en el abastecimiento de agua: vecinos de La Rioja recibirán más servicios tras las lluvias

Las lluvias han mejorado el abastecimiento de agua en la capital, pero aún faltan casi 8 metros para que el Dique Los Sauces alcance su capacidad máxima. La comunidad debe seguir consumiendo de manera responsable.

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El abastecimiento de agua en la capital riojana ha mejorado notablemente gracias a las recientes lluvias estivales, según Roberto Valle, titular de Aguas Riojanas. A pesar de este alivio, Valle enfatizó la importancia de un uso responsable del agua, dado que aún se enfrenta a desafíos significativos en la recuperación del Dique Los Sauces.

Las lluvias han permitido estabilizar el suministro en todos los sectores de la ciudad, alejando por ahora las imágenes de escasez de años anteriores. Valle indicó que el dique ha recibido aportes, alcanzando 70 cm, pero aún necesita casi 8 metros para alcanzar su capacidad máxima. La severa sequía anterior había dejado muchas perforaciones "colgadas" debido al bajo nivel de los acuíferos.

En el interior provincial, localidades como Olta han visto cambios significativos. Valle mencionó que antes de las lluvias, había solo 30 días de agua, pero ahora el dique está desbordando, asegurando el abastecimiento de agua potable al 99% de la comunidad. Sin embargo, el titular de Aguas Riojanas advirtió que la situación de emergencia persiste debido a la sobreexplotación de los acuíferos.

Valle también vinculó los ciclos de sequía y abundancia con los efectos del cambio climático, instando a la población a ser precavida y responsable en su consumo de agua durante el año.

Etiquetas: la rioja aguas riojanas dique los sauces crisis hídrica recursos hídricos cambio climático
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