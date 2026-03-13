Viernes, 13 de Marzo 2026
Corte de calle en barrio Saviore: vecinos exigen mejoras urgentes en las arterias
La Rioja

Corte de calle en barrio Saviore: vecinos exigen mejoras urgentes en las arterias

Residentes del barrio Saviore organizarán un corte de calle este viernes 13 de marzo a las 9.30 am, exigiendo soluciones ante el deterioro de las calles. La falta de mantenimiento ha generado enormes grietas y acumulación de agua, afectando la seguridad y movilidad en el sector.

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Los vecinos del barrio Saviore han decidido llevar a cabo una medida de fuerza el próximo viernes 13 de marzo a partir de las 9.30 am, ante el estado crítico de las calles en su sector. La protesta se realizará frente a la ex Posta policial, donde se concentrarán para visibilizar el deterioro vial que afecta su vida cotidiana.

Los residentes han manifestado su descontento, señalando que la falta de respuestas por parte de las autoridades locales ha llevado a una situación insostenible. En las imágenes difundidas, se observan grietas, socavones y acumulación de agua, lo que dificulta la circulación tanto de vehículos como de peatones. “Barrio Saviore se cansó!!”, reza el mensaje de convocatoria, invitando a todos los habitantes a unirse a la movilización bajo el lema: “¡Vecino, sumate por nuestras calles!”.

La comunidad espera que esta movilización logre llamar la atención de las autoridades y que se implementen soluciones efectivas para el mantenimiento de las infraestructuras viales, que actualmente ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y complican el acceso a viviendas y comercios.

Etiquetas: saviore corte de calle protesta obras públicas vecinos intransitables
TL;DR

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