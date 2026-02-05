Sábado, 7 de Febrero 2026
Barrios de Chepes sufren cortes de energía por las intensas lluvias y vientos
Barrios de Chepes sufren cortes de energía por las intensas lluvias y vientos

Un intenso temporal de lluvia y viento ha afectado a Chepes, causando caídas de postes eléctricos y cortes de luz en varios barrios. Autoridades piden precaución y evalúan daños.

Un intenso temporal de lluvia y ráfagas de viento ha causado serios inconvenientes en Chepes, afectando distintos sectores de la localidad. La caída de postes de energía eléctrica en calle Benjamín Rincón ha dejado a varios barrios sin suministro eléctrico, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar precauciones extremas por parte de la población.

Se recomienda evitar acercarse a cables caídos y no circular por las zonas afectadas. Equipos técnicos y de emergencia están trabajando para controlar la situación y restablecer los servicios lo antes posible. La comunidad se organiza para enfrentar los desafíos presentados por este fenómeno climático, que ha interrumpido la rutina diaria de muchos.

La situación en Chepes subraya la necesidad de inversión en infraestructura y planificación para hacer frente a fenómenos climáticos extremos. A medida que avanza la temporada de lluvias, es crucial que las autoridades evalúen los daños y desarrollen estrategias de mitigación. La colaboración entre vecinos y la asistencia de equipos técnicos serán fundamentales para superar este desafío.

Etiquetas: chepes temporal lluvias emergencia infraestructura seguridad
