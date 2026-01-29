Barrios de La Rioja Capital sin servicio de internet por daño en fibra óptica

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La interrupción del servicio de fibra óptica en varios barrios de la ciudad capital ha causado inconvenientes significativos a los usuarios. Los sectores más afectados incluyen María Augusta, Ricardo Primero, 26 de Mayo, Juan Meli y Progreso/San Nicolás, donde los vecinos enfrentan dificultades en su conectividad diaria debido a un daño provocado por un camión de gran porte.

La empresa prestadora del servicio ha informado que su equipo técnico comenzó las labores de reparación de inmediato, con el objetivo de restablecer la conexión en las próximas horas, dependiendo de las condiciones. Se ha pedido a los afectados paciencia y comprensión, dado que el incidente es ajeno a la empresa.

Este evento ha suscitado un debate sobre el estado de la infraestructura de la red de fibra óptica en la provincia, destacando la necesidad de mantener y actualizar las instalaciones para prevenir cortes futuros. La creciente dependencia de la tecnología para el trabajo y la educación resalta la importancia de contar con un servicio estable y confiable.

Los usuarios han manifestado su descontento en redes sociales, demandando respuestas rápidas y una mejor comunicación por parte de la empresa, lo que pone de relieve la necesidad de un vínculo más efectivo entre los proveedores de servicios y la comunidad, especialmente en momentos críticos.