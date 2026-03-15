Estudiantes de La Rioja contarán con Boleto Estudiantil Gratuito a partir de marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja ha anunciado el calendario para gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), destinado a alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° año de secundaria. Los trámites comenzarán el 16 de marzo en la Escuela de Comercio N° 1.

Las actividades continuarán el 17 de marzo en la E.P.E.T. N° 2 y el 18 de marzo se trasladarán a la E.P.E.T. N° 1 y el Colegio Provincial N° 12. El operativo seguirá el 19 de marzo en la Escuela de Comercio N° 2 y el Colegio Provincial N° 6, finalizando el 20 de marzo en los Colegios Provinciales N° 8 y N° 9.

Los estudiantes deberán presentar una fotocopia de su DNI, un certificado de escolaridad y $3.000 para poder gestionar su BEG. Este programa busca facilitar el acceso al transporte gratuito, permitiendo que los alumnos continúen sus estudios sin preocuparse por los costos de movilidad.

La Secretaría de Transporte y Movilidad enfatiza que estas jornadas son exclusivamente para nuevos trámites, y se recomienda a los estudiantes estar atentos a las fechas correspondientes a sus instituciones educativas.