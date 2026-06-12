Viernes, 12 de Junio 2026
La Rioja

Frío extremo en La Rioja: se espera un fuerte descenso de temperaturas esta semana

Un frente de aire frío de origen antártico impacta en La Rioja, con temperaturas que podrían descender a 10°C. Se prevén heladas y se recomienda precaución ante cambios climáticos.

Redacción
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Un frente de aire frío originado en la Antártida ha comenzado a afectar la provincia de La Rioja, generando alertas meteorológicas en varias regiones del país. Este fenómeno, que se ha popularizado como "bomba antártica", está provocando un brusco descenso en las temperaturas, típico de la llegada del invierno en junio.

Para el día de hoy, se anticipa una temperatura máxima de 18°C y una mínima alrededor de 10°C. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por lloviznas leves, aunque el cielo estará mayormente nublado sin precipitaciones significativas previstas para el resto del día. La circulación de aire se mantendrá leve, con direcciones variables.

Las autoridades aconsejan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, dado que se pronostica un desplome térmico progresivo. Es crucial tomar precauciones ante posibles heladas y utilizar de forma eficiente los sistemas de calefacción. La situación está siendo monitoreada de cerca por el Servicio Meteorológico Nacional.

Etiquetas: la rioja clima frente frío alerta meteorológica servicio meteorológico nacional invierno
TL;DR

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