Lunes, 16 de Marzo 2026
La comunidad se une en la Asamblea Pastoral de la Diócesis de La Rioja
La Rioja

La comunidad se une en la Asamblea Pastoral de la Diócesis de La Rioja

La Diócesis de La Rioja realizó su Asamblea Pastoral, donde se discutió la vida comunitaria y la evangelización. El obispo Braida enfatizó la importancia de escuchar y la unidad en la diversidad. Los resultados se publicarán pronto.

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La Diócesis de La Rioja realizó su Asamblea Pastoral, un encuentro que reunió a representantes de diversas comunidades y pastorales. Las conclusiones de esta asamblea serán comunicadas en los próximos días. El obispo Dante Braida compartió un mensaje enfatizando la importancia de la vida comunitaria como herramienta para la evangelización.

La asamblea comenzó con un momento de oración, donde se buscó inspiración en Jesús para cumplir con la misión de la Iglesia. En su discurso, Braida instó a reconocer las limitaciones propias como oportunidades para que Dios se manifieste. También se resaltó la importancia de la escucha mutua entre los grupos, donde se compartieron aportes sobre temas elegidos.

El obispo abordó la unidad en la diversidad, afirmando que es fundamental para superar el individualismo y fomentar la convivencia. Hizo hincapié en que la Iglesia debe ser un referente de unidad, recordando las enseñanzas de Jesús sobre la importancia de ser uno para que el mundo crea. Braida concluyó subrayando que la luz de la Iglesia debe brillar en cada rincón de la vida de las personas.

Etiquetas: la rioja diócesis de la rioja asamblea pastoral iglesia evangelización unidad en la diversidad
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