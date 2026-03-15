Cultura riojana se celebra con la unión de copleros y vidaleros en Andolucas

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El pasado sábado, el Camping Municipal de Andolucas se convirtió en el punto de encuentro para el Encuentro de Copleros, Vidaleros y Vidaleras, un evento que celebró la historia y la identidad cultural de La Rioja mediante el canto popular y la música tradicional. La jornada estuvo marcada por la participación de copleros y copleras, quienes compartieron su arte en un ambiente festivo, evocando el espíritu de la chaya.

Artistas de diversas localidades, incluyendo Sanagasta, Chilecito y la ciudad Capital, se unieron para ofrecer un repertorio lleno de emoción. La reconocida cantante Gloria de la Vega fue una de las figuras destacadas de la jornada, recibiendo una cálida ovación del público. Además de las actuaciones musicales, hubo presentaciones de danzas folclóricas y se entregaron reconocimientos a los participantes por su dedicación a la preservación de las tradiciones culturales.

El evento también rindió homenaje a Don Miguel “El Tata Pilo” Olima, un importante vidalero de San Blas de los Sauces, conocido por su papel en la transmisión de la tradición chayera. Los organizadores resaltaron la importancia de crear espacios que fortalezcan la identidad cultural y mantengan vivas las costumbres de la región, dejando un mensaje claro sobre la revalorización de las raíces y el orgullo por la tradición.