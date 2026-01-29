Cambios en horarios y costos del DNI en el Registro Civil durante las vacaciones

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Registro Civil de la capital ha decidido establecer un horario de atención reducido durante las vacaciones, que será de lunes a viernes, de 8:30 a 11:30 horas. Durante este horario, se ofrecerán entre 25 y 30 turnos diarios de manera presencial, lo que requiere que los ciudadanos planifiquen su visita con anticipación para evitar problemas.

Es importante destacar que, a partir de las 11:30 horas, no se atenderá a más personas. Este cambio se implementó para asegurar que los trámites se realicen de manera eficiente, especialmente en una época de alta demanda. Existen dos opciones para la obtención del DNI: el trámite común, que cuesta 7.500 pesos y puede demorar entre 15 y 60 días, y el trámite exprés, que tiene un costo de 18.500 pesos y un plazo de entrega de entre 7 y 15 días.

Los turnos se asignan por orden de llegada y no se podrán gestionar a través de la plataforma Mi Argentina. Con estas medidas, el Registro Civil busca mejorar el servicio en un período crítico, permitiendo que los ciudadanos regularicen su documentación y disfruten de sus vacaciones sin inconvenientes administrativos.