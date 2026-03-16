Catorce mujeres se suman al sector de la construcción en el Parque Solar Arauco

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La incorporación de 14 mujeres en la obra del Parque Solar Arauco marca un avance significativo en la participación femenina en la construcción. Con este nuevo grupo, el total de trabajadoras asciende a 29, representando cerca del 30% de la fuerza laboral en este proyecto. Estas mujeres accedieron al empleo formal gracias a capacitaciones y convenios que fomentan la equidad de género en un sector tradicionalmente masculinizado.

La UOCRA, seccional La Rioja, informó que esta iniciativa se lleva a cabo en el marco de un acuerdo con la Secretaría de Trabajo y la Cámara de la Construcción de La Rioja, que establece la incorporación de al menos una mujer cada 20 trabajadores en las obras. Este enfoque busca no solo promover la igualdad de oportunidades, sino también crear un ambiente laboral más inclusivo.

A través de diversas capacitaciones, las mujeres están adquiriendo habilidades en oficios como electricidad, gas, plomería y colocación de durlock, lo que fortalece su autonomía económica. La UOCRA y las instituciones implicadas continúan trabajando para garantizar que las mujeres tengan acceso equitativo a estas oportunidades laborales, contribuyendo así a un futuro más justo en la construcción.