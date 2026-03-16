Lunes, 16 de Marzo 2026
Actualización de contratados en La Rioja: nuevos datos disponibles hasta abril de 2026
La Rioja

Actualización de contratados en La Rioja: nuevos datos disponibles hasta abril de 2026

El Gobierno de La Rioja implementará una actualización obligatoria de datos para trabajadores estatales, con un plazo hasta el 30 de abril de 2026. Esta medida busca mejorar la gestión del capital humano y evitar suspensiones en las contrataciones.

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El Gobierno de La Rioja ha implementado la obligatoriedad de la actualización de datos para quienes están vinculados al Estado provincial mediante Contratos de Locación de Servicios. Esta medida, enmarcada en el Decreto N° 178/2026, busca optimizar la gestión del capital humano del Estado al contar con información actualizada sobre los trabajadores contratados.

La actualización de datos será coordinada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a través de la Subsecretaría de Gestión del Capital Humano. Los contratados deberán acceder a la plataforma web contratados.larioja.gob.ar y completar información sobre su formación profesional, habilidades adquiridas y contribuciones laborales. La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada y requerirá documentación que respalde los datos, como el DNI, un certificado de domicilio y un certificado de título secundario o profesional.

El plazo para realizar esta actualización vence el 30 de abril de 2026, y su cumplimiento es obligatorio. La falta de actualización podría resultar en la suspensión de la contratación y su revisión administrativa. Se ha instruido a los Directores y Directoras de Administración de cada organismo a difundir esta información entre los contratados para asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial actualización de datos administración pública ministerio de hacienda capital humano
TL;DR

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