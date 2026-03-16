Escuelas de La Rioja cuentan con nueva guía para el uso responsable de celulares

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El Ministerio de Planeamiento e Innovación Educativa de La Rioja busca establecer acuerdos de convivencia en las escuelas, priorizando la **alfabetización digital** y la prevención del **ciberbullying**. La secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Vanesa Navarro, explicó que no se diseñará un protocolo rígido, sino una guía adaptable a las necesidades de cada institución, considerando que el 70% de los establecimientos son rurales y enfrentan diversas realidades tecnológicas.

Navarro destacó la importancia del uso crítico de dispositivos mediante programas de capacitación, mencionando que muchas escuelas ya han comenzado el ciclo lectivo con acuerdos de convivencia propios. La seguridad de los alumnos en el entorno virtual es una de las principales preocupaciones, abordando problemáticas como la **violencia digital**, la viralización de imágenes íntimas y el **ciberbullying**.

La estrategia del ministerio se aleja de medidas restrictivas, proponiendo en su lugar una reflexión activa sobre estos temas en las aulas. "El desafío es poder hablar de estos temas sin recurrir a prohibiciones", concluyó Navarro, enfatizando la concientización como herramienta clave en esta iniciativa.