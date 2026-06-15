Operativo en Vinchina permite recuperar mercadería valuada en más de $7 millones

Un operativo en el puesto caminero La Banda, Vinchina, resultó en el secuestro de mercadería sin documentación, valorada en 7.380.000 pesos, originada en Chilecito.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo de control vehicular en el puesto caminero La Banda, en Vinchina, resultó en el secuestro de mercadería sin documentación, en presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. La intervención se realizó el viernes alrededor de las 10:35 en la Ruta Nacional N° 76, donde se detuvo una camioneta Ford EcoSport remolcando un carro.

El conductor, un hombre boliviano de 35 años, reside en Chilecito. Durante la inspección, los policías encontraron varias bolsas negras con prendas, lo que llevó a solicitar la ayuda de la Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 24 de Chilecito.

La fuerza federal confiscó diez bultos de mercadería, originarias de Chilecito y con destino a Vinchina. Entre los artículos incautados se encontraban 144 pares de zapatillas, 123 remeras térmicas y otros elementos, con un valor estimado de 7.380.000 pesos. La mercadería fue trasladada a la base del Escuadrón en Vinchina para continuar con las actuaciones administrativas, con la intervención de ARCA La Rioja.