Lunes, 15 de Junio 2026
Policiales

Operativo en Vinchina permite recuperar mercadería valuada en más de $7 millones

Un operativo en el puesto caminero La Banda, Vinchina, resultó en el secuestro de mercadería sin documentación, valorada en 7.380.000 pesos, originada en Chilecito.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un operativo de control vehicular en el puesto caminero La Banda, en Vinchina, resultó en el secuestro de mercadería sin documentación, en presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. La intervención se realizó el viernes alrededor de las 10:35 en la Ruta Nacional N° 76, donde se detuvo una camioneta Ford EcoSport remolcando un carro.

El conductor, un hombre boliviano de 35 años, reside en Chilecito. Durante la inspección, los policías encontraron varias bolsas negras con prendas, lo que llevó a solicitar la ayuda de la Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 24 de Chilecito.

La fuerza federal confiscó diez bultos de mercadería, originarias de Chilecito y con destino a Vinchina. Entre los artículos incautados se encontraban 144 pares de zapatillas, 123 remeras térmicas y otros elementos, con un valor estimado de 7.380.000 pesos. La mercadería fue trasladada a la base del Escuadrón en Vinchina para continuar con las actuaciones administrativas, con la intervención de ARCA La Rioja.

Etiquetas: chilecito vinchina gendarmería nacional contrabando operativo de control mercadería incautada
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