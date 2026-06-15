Estudiantes de La Rioja disfrutarán del partido Argentina-Austria en sus aulas el 22 de junio

El Ministerio de Educación de La Rioja habilita la transmisión del partido Argentina-Austria en escuelas el 22 de junio, buscando promover el aprendizaje y la participación comunitaria.

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El próximo 22 de junio, a las 14 horas, los colegios de la provincia podrán transmitir el partido de fútbol entre Argentina y Austria, en una iniciativa del Ministerio de Educación de La Rioja. Esta actividad se integrará a la jornada escolar, permitiendo que estudiantes y docentes vivan el evento de manera conjunta.

La medida busca fomentar el espíritu de equipo y la participación comunitaria, sin interrumpir el ciclo lectivo. Los establecimientos educativos podrán proyectar el encuentro en aulas o espacios comunes, promoviendo el aprendizaje compartido entre todos los niveles educativos.

Desde el ministerio, se destacó que la transmisión debe realizarse dentro de un marco pedagógico, animando a los docentes a aprovechar la ocasión para abordar temas como la geografía, la cultura y los valores del deporte.