Operativo de la Policía Caminera en Capital: 7,5 kilos de hojas de coca incautados en colectivos

En un control vehicular, la Policía Caminera y Gendarmería secuestraron 7,5 kg de hojas de coca en dos colectivos Andesmar provenientes de Jujuy. Este operativo resalta la lucha contra el tráfico de sustancias prohibidas en el país.

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Durante un operativo de control vehicular, la Policía Caminera junto con Gendarmería Nacional logró el secuestro de aproximadamente 7,5 kilogramos de hojas de coca en estado natural. El incidente se produjo el sábado en el Puesto Caminero N.° 2 de Capital, donde se inspeccionaron dos colectivos de la empresa Andesmar que venían de Jujuy y se dirigían a Mendoza.

Los agentes detectaron un fuerte olor proveniente de dos cajas, lo que motivó una inspección más detallada. Al abrir las cajas, encontraron las hojas de coca, lo que llevó a realizar el secuestro de la sustancia en presencia de testigos y a labrar las actuaciones correspondientes por una posible infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Después de completar las diligencias, los colectivos continuaron su ruta sin más inconvenientes. Este procedimiento destaca la relevancia de las acciones de control en las rutas, en un contexto donde el tráfico de sustancias prohibidas representa un importante desafío para las fuerzas de seguridad.