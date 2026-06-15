Quintela impulsa proyectos mineros que transformarán el futuro de La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con directivos de Integra Capital para evaluar el progreso de los cinco proyectos mineros que la empresa desarrolla en La Rioja. Este encuentro tuvo lugar en el contexto de la agenda laboral del Gobierno provincial con diversos actores del sector, y contó con la presencia del ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, y otros representantes de la empresa.
Cuatro de los proyectos están en fases de prospección y exploración, mientras que uno se encuentra en una etapa más avanzada. Bazán destacó la importancia de estos avances para el crecimiento de la actividad minera y las oportunidades laborales que generan. Marcelo Idoyaga, vicepresidente de Integra Capital, detalló el estado de cada proyecto, comenzando por Buen Augurio, que se halla en una fase inicial de exploración y está listo para iniciar perforaciones.
Asimismo, Idoyaga mencionó un segundo proyecto relacionado con el litio, ubicado cerca de Guandacol, que ha completado estudios geológicos y cuenta con objetivos de perforación definidos. Un tercer proyecto, también de litio y cercano a Chepes, sigue avanzando con trabajos de geología, mientras que el proyecto Teografito se considera el más avanzado, destacándose como el más importante en el país por su potencial en grafito cristalino.