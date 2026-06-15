Lunes, 15 de Junio 2026
La Rioja

Horarios especiales de Rioja Bus para el feriado del lunes 15 de junio

El lunes 15 de junio, Rioja Bus operará con horario de feriado desde las 7, pero las líneas rurales no funcionarán, afectando a quienes dependen de este servicio. El martes se restablece la normalidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Horarios especiales de Rioja Bus para el feriado del lunes 15 de junio
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El 15 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, lo que establece un feriado nacional en Argentina. En este marco, Rioja Bus ha comunicado su horario de servicio para la jornada. Todas las líneas urbanas operarán desde las 7 de la mañana, mientras que las líneas rurales no prestarán servicio, lo que afectará a usuarios que dependen de este medio para sus traslados.

El retorno a la cobertura habitual se llevará a cabo el 16 de junio, restableciendo el servicio completo hacia las Rutas N° 5 y N° 6. Esta reanudación es esencial para la movilidad de los habitantes, especialmente en un contexto donde el transporte público es clave para la conectividad local.

La disposición de Rioja Bus responde a normativas sobre feriados, garantizando que los ciudadanos estén informados sobre el funcionamiento del transporte en días especiales. Este feriado no solo permite honrar a un héroe nacional, sino que también tiene un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes podrán organizar su día según la disponibilidad del transporte.

Así, se espera que el 15 de junio sea una jornada de reflexión y acceso a servicios esenciales, donde la conmemoración y el transporte adaptado se entrelazan en la vida de la comunidad.

Etiquetas: argentina feriado nacional transporte público rioja bus movilidad conmemoración
TL;DR

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