Celebraciones por el 209° aniversario de la expedición auxiliadora en La Rioja

Se conmemoraron los 209 años de la salida de la expedición auxiliadora, un evento significativo en la historia argentina. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de La Rioja y reunió a autoridades locales y miembros de la comunidad.
Durante el acto, se destacó la importancia de esta expedición en el contexto de la lucha por la independencia y se recordó a los protagonistas que participaron en esta gesta histórica. La celebración incluyó discursos y actividades culturales que resaltaron el legado de aquellos que contribuyeron a la libertad del país.
La jornada fue una oportunidad para reflexionar sobre los valores de unidad y sacrificio que caracterizaron a los héroes de la independencia argentina.