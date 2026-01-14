Jueves, 15 de Enero 2026
Celebrando 40 años del descubrimiento del reptil triásico en La Rioja
Celebrando 40 años del descubrimiento del reptil triásico en La Rioja

El hallazgo del reptil del Triásico en La Rioja cumple 40 años, destacando su importancia en la paleontología. Este descubrimiento ha sido clave para entender la evolución de los reptiles.

El hallazgo de un reptil del Triásico en La Rioja cumple 40 años, un evento que marcó un hito en la paleontología argentina. Este descubrimiento, realizado en 1983, ha sido fundamental para entender la evolución de los reptiles en la región.

La importancia de este hallazgo radica en su contribución al conocimiento científico sobre la historia de la vida en el planeta. Investigadores han destacado cómo este reptil representa un eslabón clave en el estudio de la biodiversidad prehistórica.

En conmemoración de esta fecha, se están llevando a cabo actividades que buscan resaltar el valor de la paleontología en la provincia y fomentar el interés por la ciencia entre los jóvenes. Este tipo de eventos no solo celebra el pasado, sino que también inspira futuras investigaciones en el campo.

