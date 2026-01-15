Chamical Básquet y Banco Rioja evalúan su salida de la Liga Federal 2026

Chamical Básquet y Banco Rioja podrían retirarse de la Liga Federal 2026, según informaciones recientes. Este posible abandono ha generado preocupación entre los aficionados y la comunidad deportiva de la región.
Ambos clubes están evaluando su participación en la competencia, lo que podría tener implicancias en la representación de La Rioja en el ámbito del baloncesto nacional. Las decisiones finales aún no han sido comunicadas oficialmente, pero se espera que los clubes tomen una resolución en las próximas semanas.